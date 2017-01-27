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Alman Dışişleri Bakanı Steinmeier’den Astana görüşmeleri değerlendirmesi

Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Rusya ve Türkiye’nin girişimleriyle Kazakistan’ın Başkenti Astana’da gerçekleştirilen Suriye barış görüşmelerini değerlendirdi. Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Steinmeier, Suriye’de...

Alman Dışişleri Bakanı Steinmeier’den Astana görüşmeleri değerlendirmesi
Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Rusya ve Türkiye’nin girişimleriyle Kazakistan’ın Başkenti Astana’da gerçekleştirilen Suriye barış görüşmelerini değerlendirdi. Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Steinmeier, Suriye’de çözümün ancak iç savaşa dahil olan tüm aktörlerin katılımıyla mümkün olacağını belirterek, “Bu nedenle Astana'da gerçekleştirilen Suriye görüşmeleri bir ara adım olmaktan öteye gitmiyor “diye konuştu. Askeri çözüme Rusya da inanmıyor Rusya’nın askeri yardımlarının Halep’in Esad güçleri tarafından geri alınmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Steinmeier, ancak bunun daha uzun süre Suriye sorununda çözüm anlamına gelmeyeceğini söyledi. Suriye için askeri bir çözüme Rusya’nın da inanmadığını savunan Alman bakan, Ankara ve Moskova’nın Suriye’de çözümün ancak iç savaşa dahil olan tüm aktörlerin katılımıyla mümkün olacağının bilincinde olduklarını, bu nedenle Astana görüşmelerinin sadece bir ara adım niteliği taşıdığı değerlendirmesinde bulundu. BM çatısı altında çözüm Suriye sorununda siyasi çözüm için sorumluluğu başka ülkelere dağıtmanın Rusya ve Türkiye’nin çıkarına olacağını vurgulayan Steinmeier, bu nedenle iki ülkenin Birleşmiş Milletler çatısı altında çözüm arama yoluna gideceklerini düşündüğünü de söyledi. Otoriter liderlerin daha iyi kararlar aldığı naif bir inanç Dünyada otoriter rejimlere yönelik eğilim konusunda da uyarıda bulunan Steinmeier, karmaşık bir dünyada otoriter liderlerin daha iyi kararlar aldığı yönünde naif bir inanç olduğunu belirtti. Demokrasilerin bu düşüncenin yanlış olduğunu tekrar tekrar kanıtlaması gerektiğine işaret eden Steinmeier, Almanya’nın buna en iyi örnek olduğunu savundu.

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