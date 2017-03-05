Alman Dışişleri Bakanı Gabriel: "Dostluğumuz diplomatik gerginlikten daha derin"

Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin zor bir süreçten geçtiği şu günlerde, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den Türkiye ve Türklere dostluk mesajı geldi. Bild am Sonntag gazetesine makale yazan Sigmar Gabriel, ”Ben Türkiye ve Almanya’daki Türklerin dostu olarak kalacağım” diye yazdı. İlişkiler ciddi bir testten geçiyor “Türkiye ile ilişkilerimiz şu günlerde ciddi bir testten geçitiğini” kaydeden Gabriel,” Belki ayrıştırıcı unsurların daha baskın olduğu bu günlerde, birleştirici unsurları vurgulamak zor olabilir. Ama biz ülkelerimiz arasındaki dostluğun temellerinin bozulmasına izin vermemeliyiz” dedi. Dostane ilişkiler bozulmasın “Ben mükemmel olduğu kadar, bazen zor olan bu ülkeye derinden bağlılık hissediyorum: Arkadaşlar ve aile, birçok seyahatler, sayısız toplantılar ve hatıralar” diye yazan Alman Bakan, iki ülkedeki çok sayıda insanın yakın ve dostane ilişkilerinin çiğnenmesinden derin endişe duyduğunu belirtti. Diyalog kanallarını kapamak politika değil Gerilimi azaltan politikaların önemine vurgu yapan Gabriel, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, insan hakları ve demokratik düzenin korunması gibi değerlerin savunulmasını ve diyalog kapılarının kapatılmaması gerektiğini ifade etti. “Deniz Yücel’i hapse atmak yanlış ve orantısız. Biz onun serbest bırakılması için güçlü bir şekilde çabalıyoruz” diyen Alman Dışişleri Bakanı, haklı eleştiri noktaları olmasına rağmen, Türk-Alman ilişkilerini soğutmaya çalışanlara da fırsat verilmemesi gerektiğini belirtti. Dostluğumuz diplomatik gerginlikten daha derin Gabriel, “Türk-Alman dostluğu bizim bugün yaşadığımız diplomatik gerginlikten daha derindir. Almanlar ve Türkler, politik görüş ayrılıklarından kalıcı kin ve anlaşmazlık oluşmasına izin vermeyecek kadar yakın dostturlar” diye yazdı.