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Alman Dışişleri Bakanı: 2017 Ortadoğu barışı için belirleyici yıl olacak

Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, 2017 yılının Ortadoğu barışı konusunda önemli bir yıl olacağını söyledi. Fransa’nın başkenti Paris’te dün yapılan Ortadoğu Barış Konferansı kapsamında konuşan Steinmeier,...

Alman Dışişleri Bakanı: 2017 Ortadoğu barışı için belirleyici yıl olacak
Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, 2017 yılının Ortadoğu barışı konusunda önemli bir yıl olacağını söyledi. Fransa’nın başkenti Paris’te dün yapılan Ortadoğu Barış Konferansı kapsamında konuşan Steinmeier, “2017 yılı Ortadoğu barışı için belirleyici bir yıl olacak” dedi.

İsrail ve Filistin tarafından gelen açıklamalara bakıldığında, eskalasyonların yeniden tırmanma ihtimali bulunduğuna dikkat çeken Alman Dışişleri Bakanı, bundan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Ortadoğu’da kalıcı bir barışın Filistin ve İsrail devletleri arasında huzurlu bir ortam ve iki devletin barış içerisinde yaşamasından geçtiğine vurgu yapan Steinmeier, bunun için iki devletli çözümün tek yol olduğunu söyledi. Steinmeier, bu süreci tehlikeye sokabilecek tüm gelişmelerden tarafların sakınması gerektiğinin de altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin şiddetin ve yeni yerleşim yerleri açmanın barış görüşmelerine yeniden dönülmesini zorlaştırdığı yönünde uyarılarını hatırlatan Steinmeier, uluslararası toplumun iki devletli çözüme destek vermesini umduğunu söyledi.

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