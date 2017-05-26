Alman Der Spiegel: Türkiye, Alman siyasilerin NATO üssü ziyaretine sıcak bakıyor

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 26 Mayıs ()- Der Spiegel dergisi Almanya ile Türkiye arasında sorun teşkil eden Alman parlamenterlerin İncirlik ve Konya üslerindeki askerlerini ziyaret etmeleri konusunda Türkiye’nin kısmi olarak yumuşama gösterdiğini öne sürdü.

Spiegel Online’de yer alan habere göre, Alman Dışişleri Bakanı Sİgmar Gabriel NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e Konya’ya yapılacak seferlerin NATO uçuşu sayılması önerisinde bulundu. Haberde böyle bir karar alınması durumunda Konya’daki üstte görevli Alman AWACS personelinin Federal Parlamento üyeleri tarafından ziyaret edilmesi konusunda Türkiye’nin onayına gerek kalmayacağı bilgisi yer aldı. Gabriel’e göre böyle bir durumda NATO’nun Ankara’ya sadece bilgi vermesi yeterli olacak.

Türkiye sıcak bakıyor iddiası

Dergi, Brüksel’deki NATO zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel arasındaki görüşmelerde Türk tarafının böyle bir düzenlemeye sıcak yaklaştığını iddia etti.

İncirlik konusunda ilerleme yok

Konya’da yumuşama umudu olduğunu yazan Spiegel Online, İncirlik Üssü’nde konuşlu Alman askerlerinin milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi konusunda ise ilerleme olmadığına değindi. Dergi bunda Konya’nın NATO üssü, İncirlik’in ise, Türk üssü olmasının etkili olduğunu yazdı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İncirlik konusunun Almanya ile Türkiye arasında ikili görüşmelerle çözülmesi gerektiğini söylemişti. Spiegel, NATO’nun IŞİD’e karşı mücadelede uluslararası koalisyona katılma kararı sonrasında Alman tarafında Stoltenberg’in İncirlik konusunda da devreye girmesi umudunun arttığını yazdı.