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Alman basını: Türkiye Alman vekillerin İncirlik ziyaretine izin vermedi

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 15 Mayıs ()-  Türkiye, Alman vekillerin İncirlik Üssü’nde görevli Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin vermedi. Alman basının DPA’nın Federal Meclis Savunma Komisyonu üyelerine dayandırarak verdiği habere...

Alman basını: Türkiye Alman vekillerin İncirlik ziyaretine izin vermedi

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 15 Mayıs ()-  Türkiye, Alman vekillerin İncirlik Üssü’nde görevli Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin vermedi. Alman basının DPA’nın Federal Meclis Savunma Komisyonu üyelerine dayandırarak verdiği habere göre, Türkiye Alman milletvekillerinin yarın (Salı) yapmayı öngördüğü seyahate olumsuz yanıt verdi.

Alman hükümetinin karar üzerine İncirlik Üssünden çekilme fikrini somut olarak düşünmeye başladığını yazan Spiegel Online, önümüzdeki iki hafta içerisinde başka bir yere taşınma olasılığının mümkün olup olmadığının araştırılacağını öne sürdü. Dergi, çekilme ihtimalinin Türkiye’yi bugüne kadar izlediği çizgiyi gözden geçirmeye itmesinin umulduğunu da yazdı.

Bild gazetesi de Federal Meclis Savunma Komsiyonu Başkanı Wolfgang Hellmich’in “çekilme yönünde somut hazırlıklar yapılacağını“ söylediğini aktardı. Türkiye’nin izin vermemesi konusunda somut neden gösterilmediği aktarılsa da, Bild gazetesi Almanya’nın Türk subaylara sığınma hakkı vermesinin kararda etkili olan nedenler arasında olabileceğine dikkat  çekti.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman askerlerin İncirlik ziyareti konusunu Londra’da gerçekleştirilen Somali toplantısında bir araya geldiği Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesinde de gündeme getirmişti.

Almanya’nın İncirlik Üssü’nde IŞİD’e karşı mücadelede uluslararası koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 6 adet Tornado keşif uçağı ve 260 dolayında askeri bulunuyor.

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