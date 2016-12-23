Alman basını, Berlin’de Noel pazarına yönelik pazartesi akşamı gerçekleştirilen TIR saldırısıyla ilgili olarak aranan şüpheli Tunus vatandaşı Anis Amri’nin, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.
Alman basını: Berlin saldırganı Milano'da öldürüldü
Alman basını, Berlin’de Noel pazarına yönelik pazartesi akşamı gerçekleştirilen TIR saldırısıyla ilgili olarak aranan şüpheli Tunus vatandaşı Anis Amri’nin, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen operasyonda...
23 Aralık 2016 Cuma 12:45
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