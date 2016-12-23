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Alman basını: Berlin saldırganı Milano'da öldürüldü (2)

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 21 Aralık () – Berlin’de Noel pazarına yönelik pazartesi akşamı gerçekleştirilen TIR saldırısıyla ilgili olarak aranan yeni şüpheli Tunus vatandaşı Anis Amri İtalya’nın Milano kentinde öldürüldü....

Alman basını: Berlin saldırganı Milano'da öldürüldü (2)

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 21 Aralık () – Berlin’de Noel pazarına yönelik pazartesi akşamı gerçekleştirilen TIR saldırısıyla ilgili olarak aranan yeni şüpheli Tunus vatandaşı Anis Amri İtalya’nın Milano kentinde öldürüldü. Alman basınının İtalyan kaynaklarına dayanarak verdiği ilk haberlere göre, Amri sabaha karşı 03:00 sularında, Milano’nun kuzeyinde yer alan Sesto San Giovanni semtinin 1 Mayıs meydanında polis tarafından yapılan rutin kimlik kontrolünde kendisine kimlik soran polislere “Allahu Ekber” diye bağırarak sırt çantasından çıkardığı silahla ateş açtı. Polisin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada Amri hayatını kaybetti. Çatışmada bir polisin yaralandığı belirtiliyor.

Amri’nin sırt çantasında Fransa’dan alınmış bir tren biletinin bulunduğu ilk gelen bilgiler arasında.

1992 Tunus doğumlu Anis Amri, Berlin’de 12 kişinin hayatını kaybettiği, 18’i ağır 48 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili Avrupa çapında aranıyordu.

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