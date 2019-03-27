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Alman basını: Almanya, Riyad’a silah ambargosunu kaldırıyor

Muhsin Ceylan, Köln () – Alman basını, Almanya Federal Güvenlik Konseyi toplantısında, Suudi Arabistan’a silah ihracatının yeniden başlamasına yönelik işaretlerin alındığını duyurdu. ‘Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti’ ve ‘Yemen...

Alman basını: Almanya, Riyad’a silah ambargosunu kaldırıyor

Muhsin Ceylan, Köln () – Alman basını, Almanya Federal Güvenlik Konseyi toplantısında, Suudi Arabistan’a silah ihracatının yeniden başlamasına yönelik işaretlerin alındığını duyurdu.

‘Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti’ ve ‘Yemen iç savaşındaki taraflılığından’ dolayı Riyad’a silah ihracatını donduran Almanya, Federal Büyük Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) bu ısrarından vazgeçmesi üzerine ambargoyu yumuşatıyor.

Alman basınında “Almanya’dan Suudi Arabistan’a yeniden silah ticareti başlıyor’’ başlığı ile flaş olarak duyurulan haberlerde, devam eden Almanya Federal Güvenlik Konseyi toplantısında, Riyad’a silah ihracatına yeniden yeşil ışık yakılacağına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

Haberlerde, Almanya’nın, ambargoyu kaldırarak, Suudi Arabistan’a yeniden silah ihracatına başlamasının sebebi olarak da, bu uygulamaya ciddi tepki gösteren Fransa ve İngiltere’nin yeniden gönlü alıp, gerginliği ortadan kaldırmak talebi olduğuna dikkat çekildi.

 

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