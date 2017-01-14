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Alman basını: Adalet Bakanlığı’ndan Can Dündar’a yeni yıl resepsiyonu daveti

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Alman Adalet Bakanlığı’nın yeni yıl resepsiyonuna katılacak. Alman basınında yer alan haberlere göre, Federal Adalet Bakanı Heiko Maas (SPD) Can Dündar’ı bakanlıkta vereceği...

Alman basını: Adalet Bakanlığı’ndan Can Dündar’a yeni yıl resepsiyonu daveti
Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Alman Adalet Bakanlığı’nın yeni yıl resepsiyonuna katılacak.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Federal Adalet Bakanı Heiko Maas (SPD) Can Dündar’ı bakanlıkta vereceği yeni yıl resepsiyonuna davet etti. Dündar’ın resepsiyonda Türkiye’deki basın özgürlüğü ve politik duruma ilişkin konuşma yapacağı belirtiliyor.



Alman Adalet Bakanı, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaptığı bir konuşmada Can Dündar’ı “Türkiye’de basın özgürlüğü ve araştırmaya dayalı gazetecilik yapan ender kişilerden biri” olarak nitelendirmişti.

Can Dündar, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, tarafından geçen yıl Kasım ayında Bellevue Sarayı'nda kabul edilmiş, ziyaret başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümet kanadında eleştirilere neden olmuştu.

Türkiye'de yürütülen soruşturmalar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a, Almanya tarafından geçici pasaport verilmişti.

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