Alman Adalet Bakanı’ndan Bozdağ’a mektup

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas (SPD), mevkidaşı Bekir Bozdağ’a mektup yazarak, Türk-Alman dostluğu konusunda kaygılarını dile getirdi.

Spiegel Online’da yer alan habere göre Alman Adalet Bakanı Maas, Bakan Bozdağ’a mektup yazarak ikili görüşmenin gerçekleşmemesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını yazdı. Maas’ın mektubunda Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasını eleştirdiği ve tutuklama kararının orantısızlığına dikkat çektiği belirtiliyor.

Türkiye’nin temel hak ve hürriyetler konusundaki tutumunu gözden geçirmesine vurgu yaptığı belirtilen mektupta, Maas’ın Almanya’nın Türkiye ile diyaloğa büyük önem verdiği ve Türk-Alman dostluğu konusunda kaygılarını dile getirdiği bilgisi de paylaşılıyor.