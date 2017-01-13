Alman Adalet Bakanı’ndan “Berlin saldırısında hata” itirafı

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, Berlin Noel pazarına yönelik gerçekleştirilen TIR saldırısı öncesi ve sonrasında Alman makamlarının hata yapmış olabileceklerini söyledi. ZDF’de yayınlanan bir televizyon programına katılan Maas, “Orada neler olduğu konusunda, bizim şimdi bildiklerimize göre, oturup kimse hiçbir hata yapılmadığını söyleyemez” dedi.

Rapor ortaya çıkartacak

Saldırgan Anis Amri’nin güvenlik makamları tarafından bilinmesine rağmen neden yakalanmadığının araştırıldığını kaydeden Maas, “Önümüzdeki günlerde, ilgili birimlerin kimin neyi ne zaman yaptığı ve ne karar aldığına dair ayrıntılı raporu olacak” diye konuştu.

Önlemlerin sertleştirilmesine destek

Adalet Bakanı Heiko Maas, Berlin saldırısı sonrasında gündeme getirilen önlemlerin sertleştirilmesi önerisine de destek verdi. Maas, güvenlik birimlerini bir şey yapmaktan alıkoyan yasal dayanakların olup olmadığının gözden geçirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Şu ana kadar tehlike arz edenlerin tutuklanması için gerekçe bulunmadığına vurgu yapan Maas, “Bu artık değişecek” diye konuştu. Yasaların sürekli sertleştirilmesinin de doğru olmadığını vurgulayan Alman Adalet Bakanı, orta yol bulunmasının en doğru çözüm olacağına işaret etti.

19 Aralık 2016 akşamı Berlin Noel pazarına TIR’la saldırarak, 12 kişinin ölümüne ve 50’ye yakın kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan Anis Amri’nin güvenlik birimleri tarafından tehlikeli olduğu şüphesiyle izlenmesine rağmen, eylemini gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Amri’nin sınır dışı kararı olduğu halde, eksik evrak nedeniyle sınır dışı edilemediği de kaydedilmişti.