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Ali Desidero’dan Türk silahlarına tam not

Taner Tüzün / Nürnberg , 6 Mart () - Ali Desidero karakteriyle ünlenen oyuncu ve silah uzmanı Yıldırım Memişoğlu, Nürnberg silah fuarında Türkiye yapımı silahları denedi ve Türk savunma sanayisine övgülerde bulundu. Almanya’nın...

Ali Desidero’dan Türk silahlarına tam not

Taner Tüzün / Nürnberg , 6 Mart () - Ali Desidero karakteriyle ünlenen oyuncu ve silah uzmanı Yıldırım Memişoğlu, Nürnberg silah fuarında Türkiye yapımı silahları denedi ve Türk savunma sanayisine övgülerde bulundu.
Almanya’nın Nürnberg kentinde gerçekleşen 44. Uluslararası Nürnberg Silah Fuarı'nı ziyaret eden, geçmişte bir tıraş bıçağı reklamıyla ünlenmiş Ali Desidero lakaplı oyuncu ve özel güvenlik şirketini sahibi ve silah uzmanı Yıldırım Memişoğlu, Türk savunma sanayinin çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Silahlarımız dünya ile yarışacak seviyeye geldi" dedi.
MKE silahlarını denedi
Fuardaki Makine Kimya Kurumu standını ziyaret eden Yıldırım Memişoğlu, burada MKE Avrupa temsilcisi Avni Lütfi Boz’dan bilgi aldı ve özellikle Bora 12 keskin nişancı tüfeğini beğendiğini dile getirdi.
Ali Desidero Kimdir?
Yıldırım Memişoğlu, 1973 yılında yılında İstanbul'da doğdu. ABD ve İngiltere'de koruma ve güvenlik konularında Smith & Wesson, Hekler & Koch, Asis gibi eğitim kurumlarında eğitim gördü. Bir zamanlar yayınlanan tıraş bıçağı reklamlarında Ali Desidero lakabıyla ünlenen Yıldırım Memişoğlu, bir güvenlik şirketi sahibi. 2006 yılında Hayatımın Kadınısın isimli dizide Necdet karakteri ile oyunculuğa adım atan Memişoğlu, birçok dizide rol aldı ve halen aktif olarak oyunculuğa devam etmekte.
2013-2014 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Poyraz karakterini canlandıran Memişoğlu, son olarak 2014 ile 2016 arasında yayınlanan Kertenkele isimli dizide Deli Kenan karakterini canlandırdı.
(Fotoğraflı)
Görüntü Dökümü:
-Yıldırım Memişoğlu'nun ’ya konuşması
-Avni Lütfi Boz’dan bilgi alması

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