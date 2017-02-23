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Alevler arasından canını böyle kurtardı

Sadi Kaymaz / Pekin, 23 Şubat, () - Çin'in güneyindeki bir kaçak tüp dolum atölyesinde meydana gelen patlama sonrası işyeri sahibi canını zor kurtardı. Çin'in Guangxi eyaletindeki Yulin kentinde bir atölyeyi alev topuna çeviren patlama sonrası,...

Alevler arasından canını böyle kurtardı

Sadi Kaymaz / Pekin, 23 Şubat, () - Çin'in güneyindeki bir kaçak tüp dolum atölyesinde meydana gelen patlama sonrası işyeri sahibi canını zor kurtardı.

Çin'in Guangxi eyaletindeki Yulin kentinde bir atölyeyi alev topuna çeviren patlama sonrası, işyeri sahibi canını zor kurtardı. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, patlamanın şiddetiyle atölye kapısının parçalanıp savrulduğu, kaçak tüp dolumu yapan işyeri sahibi adamın ise birkaç saniye sonra can havliyle koşarak kendini dışarı attığı görülüyor.

Haber portalı QQ, olayı hafif yanıklarla atlatan adamın polis tarafından sonra göz altına alındığını belirtirken, işyerinde kaçak doldurulan tüplerin çevre ev ve işyerlerine ucuza satıldığını bildirdi.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:
(TV Kaydı)
-Patlama anı ve sonrasında işyeri sahibinin çıkışı
-Yangın sonrası olay yeri

 

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