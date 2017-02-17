(Aktuel Görüntülerle) Bakanlar Castille Sarayı'nı böyle inceledi

Özgür Altuncu/Valletta, -Başbakan Binali Yıldırım, Malta'nın Başkenti Valletta'ta resmi törenle karşılandı. Başbakan Binali Yıldırım'a eşlik eden bakanlar Başbakanlık binası olarak kullanılan tarihi Castille Sarayı'nın dış kabartmalarını ilgiyle izledi. Tören öncesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarihi binayı inceleyip aralarında sohbet etti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci binanın kapı girişinin üzerinde yer alan heykeli eliyle gösterdi.

ASKERİ TÖREN



Başbakan Binali Yıldırım'in gelişiyle askeri karşılama töreni başladı. İki başbakan iki ülkenin milli marşlarını çalınmasının ardından askeri birliği selamlayıp heyetlerini birbirleriyle tanıştırdı. Ardından başbaşa ve heyetler arası görüşme başladı.

Görüntü Dökümü:



- Resmi törenin hazırlıklarından genel ve detay görüntüler



- Bakanların sarayı incelemesi



- Bakanlardan ve binadaki heykel ve kabartmalardan detal



- Başbakan Yıldırm'ın gelişi



- Törenden detaylar