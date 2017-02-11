AKPM Başkanı, Rusya ile diyaloğu geliştirme çağrısında bulundu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat () - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı ve İspanya senato üyesi Pedro Agramunt, Avrupa ülkelerinin Rusya ile hem ülke liderleri hem de parlamento düzeyinde ilişkilerini geliştirmeleri gerektiğini bildirdi.

Agramunt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya ile diyaloğu ilerletmemiz gerek, özellikle Ukrayna konusunda çözüm aramamız gerek. Bu hem devlet düzeyinde hem de parlamento düzeyinde bir konu. 21. yüzyılda sorunların başka çözüm formülü yok” ifadesini kullandı.

Agramunt, Rusya ve İspanya’nın ikili ilişkilerinin ise mükemmel olduğunu belirterek, “Rusya ve bölgesel Avrupa kuruluşları düzeyinde sorunlar var, fakat ikili ilişkilere bakarsak örneğin Rusya ve İspanya’nın ilişkileri mükemmel. Ruslar ve İspanyollar her zaman birbirlerini çok iyi anladılar” dedi.