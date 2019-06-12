Akıntıya kapılıp, aracın altına sürüklenen çocuğu son anda kurtardı

Ukrayna, () – Ukrayna’da aşırı yağış sonrası selin etkili olduğu bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk akıntıya kapıldı. Yolda sürüklenen ve bir aracın altına girmek üzere olan çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı. O anlar, bir kamyonun yol kamerasınca kaydedildi.

Olay, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nda yer alan Sivastopol kentinde meydana geldi. Kamyonun yol kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir çocuğun, su basmış yolda akıntıya kapılarak sürüklendiği; bir otomobilin altına girmek üzereyken olayı görerek minibüsten inen bir kadın ve kamyonun sürücüsü tarafından kurtarıldığı görülüyor.

Yerel medya, Ulaştırma Bakanlığı’nın, çocuğu kurtaran kadına ödül verileceğini duyurduğunu bildirdi.