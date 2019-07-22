Sefa Karahasan, KKTC, () – KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da gayrı resmi bir görüşme için bir araya geleceklerini açıkladı.
Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, 9 Ağustos'ta görüşecek
Sefa Karahasan, KKTC, () – KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da gayrı resmi bir görüşme için bir araya geleceklerini açıkladı.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:29
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