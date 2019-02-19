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Akıncı: Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir. Savaşları da gördü bu topraklar. Yeterince kana doyduk diye düşünüyorum. Barışı huzuru arayalım....

Akıncı: Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir. Savaşları da gördü bu topraklar. Yeterince kana doyduk diye düşünüyorum. Barışı huzuru arayalım. Ben bunun için çabalıyorum” dedi. 

Akıncı, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekillerine Kıbrıs konusunda son gelinen aşama ile ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Akıncı, “Hepsinin görüşlerini dinledim, eleştirileri varsa, önerileri varsa onları not ettim. Sorularına aydınlatıcı yanıtlar verdim. Yararlı bir diyalog çerçevesinde gerçekleşti bu toplantı” dedi. 

Akıncı, “Kıbrıs'ta çözüm için yeni fikirlerin konuşulmasını reddettip reddetmediğiyle” ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Anlatmaya çalıştığım yalın gerçek şudur; benim reddettiğim bir şey yok. Ben uluslararası konjonktürden bahsediyorum, BM çerçevesinden bahsediyorum. Herkes kabul ediyor ki müzakereyle bir sonuç elde edilecek. Bu müzakerelerin de Birleşmiş Milletler çatısı altında olacağını Türkiye de söylüyor, biz de söylüyoruz.  Bizim partilerimiz de. Bunun çerçevesi belli. Yani benim reddimle alakalı bir durum yok. Dünya gerçekleriyle alakalı bir durum var. Farklı modeller var ve 'Akıncı bunları reddettiği için olmuyor' ifadesi çok abartılı bir söylem ve haksızlık. Öyle bir şey söz konusu değil. Sayın Rum lider Nikos Anastasiadis’i 26'ındaki buluşmamızda göreceğiz. En son söylemi nedir? Desantrilizasyon. Tamam. Onu bir dinleyelim, görelim; başka fikirleri varsa onları da dinleyelim. Biz kapıları kapatmış değiliz. Yeter ki görüşme yoluyla, müzakere yoluyla, BM çatısı altında bir çıkış yolu bulalım bu topraklara. Barış gelsin, huzur gelsin. Tüm taraflar bundan yarar sağlasın. Kıbrıs’ın Türkiye’ye dost bir coğrafya olması hem Kıbrıslı Türklerin yararına hem de Kıbrıslı Rumların yararına. Bunları görsünler, anlasınlar.”

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