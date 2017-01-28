Ersin Arslan / Stockholm, 28 Ocak () – Dün gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarında Akdeniz’de bin sığınmacı kurtarıldı, bir sığınmacının da cesedi bulundu. İtalyan sahil güvenliğinden yapılan açıklamaya göre altı şişme bot ve üç ahşap tekne ile Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan bin sığınmacı kurtarma gemilerine alındı. İtalyan İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2016 yılında Akdeniz’i geçerek İtalya’ya gelen sığınmacı sayısı 180 bin olurken, 5 bin dolayında sığınmacı da boğularak yaşamlarını yitirdi.
Akdeniz’de bin sığınmacı kurtarıldı
Ersin Arslan / Stockholm, 28 Ocak () – Dün gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarında Akdeniz’de bin sığınmacı kurtarıldı, bir sığınmacının da cesedi bulundu. İtalyan sahil güvenliğinden yapılan açıklamaya göre altı şişme bot...
28 Ocak 2017 Cumartesi 09:22
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