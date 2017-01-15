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Akdeniz’de 100 sığınmacı daha öldü

Ersin Arslan / Stockholm, 15 Ocak () – Akdeniz’de Libya kıyıları açıklarında batan sığınmacı teknesinde 100’e yakın sığınmacının öldüğünden korkuluyor. İtalyan Sahil Güvenliği yaptığı açıklamada ‘‘Sekiz...

Akdeniz’de 100 sığınmacı daha öldü

Ersin Arslan / Stockholm, 15 Ocak () – Akdeniz’de Libya kıyıları açıklarında batan sığınmacı teknesinde 100’e yakın sığınmacının öldüğünden korkuluyor.

İtalyan Sahil Güvenliği yaptığı açıklamada ‘‘Sekiz sığınmacının cesetlerine rastlanmış, dört sığınmacı da canlı olarak kurtarılmıştır. Bu kişilerden alınan bilgiye göre batan teknede 107 kişi mevcutmuş.’’ denildi.

Sağ kalan sığınmacıların AB Sınır Güvenlik Örgütü Frontex için görev yapan Fransız askeri gemisi tarafından kurtarıldığı açıklandı.

Kurtarma ve arama çalışmaları için Frontex’in bölgeye bir uçak, İtalyan Deniz Kuvvetleri’nin de bir helikopter gönderdiği, ayrıca bölgedeki bir çok ticari geminin de olay yerine yönlendirildiği belirtildi.

Son 36 saat içinde Libya açıklarında 750 dolayında sığınmacının da sağ olarak kurtarıldığı belirtiliyor.

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