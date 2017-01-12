AK Parti milletvekili Yeneroğlu’ndan AİHM'in yüzme dersi kararına eleştiri
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin karma yüzme derslerine öğrencilerin katılımıyla ilgili verdiği kararı eleştirdi. Yeneroğlu, “AİHM kararı...
12 Ocak 2017 Perşembe 14:20
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin karma yüzme derslerine öğrencilerin katılımıyla ilgili verdiği kararı eleştirdi. Yeneroğlu, “AİHM kararı son yıllarda sağ popülizm ve terör atmosferinde Avrupa’da özellikle Müslümanlar bağlamında gelişen, entegrasyonu anayasal bir değermiş gibi görüp onu din özgürlüğü ile mukayese edebilen ve hatta bazen de önceleyen bir yaklaşıma onay vermektedir.” dedi.
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