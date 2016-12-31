AK Parti Milletvekili Yeneroğlu: "Alman bankalarından Türk Lirası almak yanlış"

Temel ELCİVAN-DUİSBURG () - Ak Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, dün geldiği Almanya'nın Duisburg şehrinde bazı ziyaretlerde bulundu. Duisburg'da bulunan Ardahan Posof Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Mustafa Yeneroğlu, burada vatandaşlara Türkiye gündemiyle ilgili bilgilendirmede bulundu ve ardından vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyarete UETD'nin Ekonomi Sorumlusu ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Sevinç ile birlikte gelen Mustafa Yeneroğlu, kendisini samimi bir ortamda ağırlayan Ardahan Posof Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yönetim kuruluna ve başkanı Ercan Özcan'a teşekkür etti. Ardahan Posof Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Özcan'ın selamlama konuşması ve ziyaretinden dolayı Mustafa Yeneroğlu'na üyeleri adına teşekkür etmesinin ardından söz alan Mustafa Yeneroğlu, öncelikle Fillandiye ve Hollanda'da toplantılar yaptığını ve ardından da Almanya'ya geldiğini belirtti. YÖRE DERNEKLERİ KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYOR "Yöresel derneklerin, özellikle batı Avrupa'da kültürümüzün, geleneklerimizin yaşatılması ve gençlerimize aktarılmasında önemli işler yaptıklarını biliyorum." diyerek konuşmasına başlayan Mustafa Yeneroğlu, “Avrupa doğup büyüyen gençlerimiz, bu derneklerde kültürümüzü, milli manevi değerlerimizi öğreniyor. Bu dernekler için gönüllü çalışan herkesi tebrik ediyorum ve derneklerin uzun yıllar devam edebilmesi içinde, gençlerimize görevler verilmesini de öneriyorum“ dedi. Gelecek milletvekili genel seçimlerinde, Avrupa'nın da bir seçim bölgesi olması ve en az 15 milletvekilinin buralardan seçilerek TBMM'ne gidebilmesi için çalıştıklarını belirten Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşların bedelli askerliklerini bin Euro'ya indirilmesiyle ilgili yapılan son düzenlemeden söz ederek, askerlik çağına gelmiş Türk gençleri ile ilgili düşüncesini şöyle açıkladı: “Benim aslında savunduğum, bedel bin Euro olabilir, iki bin Euro olabilir bu çok önemli değil. Gençlerimizin, Türkiye'de bir aylık staj yapmasının ve bununda askerlik görevi olarak sayılmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu staj da, kamu yararına yönelik çalışan hayır ve sosyal yardım kurumları olabilir. Masraflarını da Türkiye karşılaşın, böylece gençlerimiz bu stajlarla, Türkçe konuşmasını geliştirir ve Türkiye'yi de daha çok tanıma şansına sahip olur“. ALMAN BANKALARINDAN TÜRK LİRASI ALMAK YANLIŞ Bir vatandaşın, "Bünyesinde yurtdışı işçiler bölümü bulunan merkez bankası, 'vadesi dolan paranızı hesabınızdan çekin' diye mektup gönderiyor“ sözlerine karşın Yeneroğlu, "Merkez bankasının bu girişimi ile ilgili elimde bir veri yok, en kısa zamanda bunun takipçisi olacağım. Avrupa'da bulunan vatandaşımız, zaten Türkiye'ye geldiğinde dövizini bozduruyor ve bu anlamda yeterince desteğini veriyor. Ama bazen yurtdışında şunu da görüyorum. Alman bankalarına git Türk lirası satın al, bunlar yanlış işler. Bunlar vatandaşımızın gereksiz yere harç ödemesine neden olan ve heyecan ötesi anlamsız işlerdir“ dedi. Mustafa Yeneroğlu, bu ziyaretin ardından Astec Kitap ve Kültür Fuarı'nda bir konferansa katıldı. Görüntü dökümü ----------- -Mustafa Yeneroğlu derneğe gelirken, vatandaşların yoğun ilgisi -Mustafa Yeneroğlu'nu konuşmalarından bölümler -vatandaşların sorularından bazıları