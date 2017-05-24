Air Europa ve Ryanair’dan güçbirliği

Filiz Yavuz / Madrid, 24 Mayıs () - İspanya’nın en büyük üçüncü ve ülke içi kısa mesafeli uçuşlarda en çok tercih edilen havayolu şirketi Air Europa ve Avrupa içi ucuz uçuşun mucidi İrlandalı Ryanair, güçlerini birleştiriyor.

Kurulacak bu ittifak, Madrid Barajas havalimanından daha ucuz fiyata uzun mesafeli uçuşları beraberinde getirecek. Amaç önümüzdeki 3 yıl içinde Madrid Barajas havalimanında İspanya’nın en büyük havayolu şirketi olan Iberia’yı geçmek.

İrlandalı şirket, web bitesinde uzun mesafeli uçuşlar için Air Europa’ya ait Globalia Airlines’ın biletlerini satışa çıkardı. İkili önümüzdeki aylarda Madrid’den Latin Amerika’ya ve Asya’ya uçuşları başlatmayı planlıyor.

Globalia Airlines’ın CEO’su Javier Hidalgo "Ryanair ile yaptığımız işbiriği Iberia'ya çok yaklaşmamızı sağlayacak ve üç yıl içinde Madrid'de onu geçeceğiz” dedi.

