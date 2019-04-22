Ailesini öldürüp, Whatsapp’ta itiraf videosu yayınladı

Deniz Kılınç () – Hindistan’da bir süredir işsiz olduğu bilinen bir adam, eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra, Whatsapp’taki aile grubunda itiraf videosu yayınladı.

Feci olay Hindistan’ın Uttar Padesh eyaletinde bulunan Ghaziabad kentine bağlı Indirapuram bölgesinde meydana geldi.

Yazılım mühendisi olan 5 aydır işsiz olduğu bilinen Sumit Kumar, 32 yaşındaki eşi Anshu Bala, 5 yaşındaki oğlu Prathmesh ve 4 yaşındaki Aarav ve Aakriti isimli ikiz çocuklarını öldürdü.

Cinayetler sonrası Whatsapp’taki aile grubunda bir video yayınlayan Sumit Kumar, ailesini ekonomik olarak destekleyemediğini belirterek; bu nedenle içeceklerine sakinleştirici kattıktan sonra onları keskin objelerle öldürdüğünü itiraf etti. Kumar ayrıca, kendisini öldürmek için potasyum siyanür alacağını da söyledi.

Görüntüyü izleyen Kumar’ın kız kardeşi durumu akrabaları olan Pankaj Singh’e söyledi. Eve giden Singh, kapının kilitli olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Eve giren polisler cesetlerle karşılaştı.

Kumar’ın en son gece geç saatlerde bina girişinin yakınlarında sigara içerken görüldüğü ve cep telefonunun kapalı olduğu; polisin Kumar’ı aradığı belirtildi.