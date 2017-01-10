Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Anayasa değişikliği teklifinde görüşmelere geçilmesi 338 oyla kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi 338 oyla...
flash! İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İDO tüm dış hat seferlerini...
THY, Atatürk Havalimanı'ndan 600, Sabiha Gökçen'dan 122 sefer yapacak
THY bugün 722 sefer yapacak
Euro 3.95 başladı 4 lirayı aştı
Euro 3.95 başladı 4 lirayı...

AİHM, Türk ailenin 'zorunlu yüzme dersi' cezasına itirazını reddetti

Ersin Arslan / Stockholm, 10 Ocak () – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İsviçreli Türk ailenin yedi ve dokuz yaşlarındaki kızlarını okuldaki zorunlu yüzme dersine göndermedikleri için İsviçre mahkemelerinin verdiği para cezası kararının...

AİHM, Türk ailenin 'zorunlu yüzme dersi' cezasına itirazını reddetti

Ersin Arslan / Stockholm, 10 Ocak () – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İsviçreli Türk ailenin yedi ve dokuz yaşlarındaki kızlarını okuldaki zorunlu yüzme dersine göndermedikleri için İsviçre mahkemelerinin verdiği para cezası kararının kaldırılması için yaptıkları başvuruyu karara bağladı. AİHM, Basel kenti makamlarının verdiği cezanın, kız çocuklarının vicdan ve din özgürlüğünü ihlal etmediği sonucuna vardı.

İsviçre vatandaşı müslüman Türk aile, 2010 yılında kız çocuklarını zorunlu yüzme dersine göndermedikleri için Basel yetkili makamlarınca verilen 1.400 İsviçre Frankı tutarındaki para cezasına Basel İdare Mahkemesi’nde itiraz etmişler, itirazlarının kabul edilmemesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuşlardı.

Türk aile AİHM’ye yaptıkları başvuruda, yedi ve dokuz yaşlarındaki kız çocuklarının karma yüzme derslerine göndermenin dini inaçlarına aykırı olduğunu, cezalandırılmalarının Avrupa Konvensiyonu’nun insan hakları ve din özgürlüğünü belirleyen 9.maddesine aykırılığını savunmuşlardı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, zorunlu yüzme derslerinin müfredatın bir parçası olduğuna ve derslere katılma şartının yasal dayanaklara dayandığına hükmetti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55