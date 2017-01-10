AİHM, Türk ailenin 'zorunlu yüzme dersi' cezasına itirazını reddetti

Ersin Arslan / Stockholm, 10 Ocak () – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İsviçreli Türk ailenin yedi ve dokuz yaşlarındaki kızlarını okuldaki zorunlu yüzme dersine göndermedikleri için İsviçre mahkemelerinin verdiği para cezası kararının kaldırılması için yaptıkları başvuruyu karara bağladı. AİHM, Basel kenti makamlarının verdiği cezanın, kız çocuklarının vicdan ve din özgürlüğünü ihlal etmediği sonucuna vardı.

İsviçre vatandaşı müslüman Türk aile, 2010 yılında kız çocuklarını zorunlu yüzme dersine göndermedikleri için Basel yetkili makamlarınca verilen 1.400 İsviçre Frankı tutarındaki para cezasına Basel İdare Mahkemesi’nde itiraz etmişler, itirazlarının kabul edilmemesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuşlardı.

Türk aile AİHM’ye yaptıkları başvuruda, yedi ve dokuz yaşlarındaki kız çocuklarının karma yüzme derslerine göndermenin dini inaçlarına aykırı olduğunu, cezalandırılmalarının Avrupa Konvensiyonu’nun insan hakları ve din özgürlüğünü belirleyen 9.maddesine aykırılığını savunmuşlardı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, zorunlu yüzme derslerinin müfredatın bir parçası olduğuna ve derslere katılma şartının yasal dayanaklara dayandığına hükmetti.