Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları Ermenistan yetkilileriyle görüştü

İstanbul, 15 Haziran () – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları, 12 – 14 Haziran tarihleri arasında gerçeklekleştirdikleri Erivan ziyareti sonrasında yaptıkları yazılı bir açıklamada, Ermenistan’ın...

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları Ermenistan yetkilileriyle görüştü

İstanbul, 15 Haziran () – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları, 12 – 14 Haziran tarihleri arasında gerçeklekleştirdikleri Erivan ziyareti sonrasında yaptıkları yazılı bir açıklamada, Ermenistan’ın müzakere sürecindeki durumunu ve gelecekte atılacak adımları gözden geçirdiklerini duyurdular.
AGİT Minsk Grubu eş başkanları, Rusya’dan Igor Popov, Fransa’dan Setphane Visconti ve ABD’den Andrew Schofer, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Başbakan Nikol Pashinyan, Savunma Bakanı Davit Tonoyan ve Cumhurbaşkanı Armen Sarkissian ile gerçekleştirdikleri görüşmeden sonra yaptıkları yazılı açıklamada şöyle denildi:
“Eş başkanlar ve Ermenistan yetkilileri müzakere sürecindeki durumu ve bakanlık düzeyinde bir toplantı dahil olmak üzere, yakın zamanda atılacak adımları gözden geçirdiler.
“Toplantıda ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışma ve yapıcı bir çözüme ulaşmanın önemi tartışıldı.
“Eş başkanlar duruma tekrarlayarak Helsinki Nihai Anlaşmasına uygun bir barışçıl çözüm üretme sözünü tekrarladılar.
“Ermenistan yetkilileri de AGİT Minsk Grubuna ve kişisel temsilcilerine birlikte çalışmalara devam etme konusundaki istekliliklerini belirttiler.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325