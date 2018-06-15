AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları Ermenistan yetkilileriyle görüştü

İstanbul, 15 Haziran () – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları, 12 – 14 Haziran tarihleri arasında gerçeklekleştirdikleri Erivan ziyareti sonrasında yaptıkları yazılı bir açıklamada, Ermenistan’ın müzakere sürecindeki durumunu ve gelecekte atılacak adımları gözden geçirdiklerini duyurdular.

AGİT Minsk Grubu eş başkanları, Rusya’dan Igor Popov, Fransa’dan Setphane Visconti ve ABD’den Andrew Schofer, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Başbakan Nikol Pashinyan, Savunma Bakanı Davit Tonoyan ve Cumhurbaşkanı Armen Sarkissian ile gerçekleştirdikleri görüşmeden sonra yaptıkları yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Eş başkanlar ve Ermenistan yetkilileri müzakere sürecindeki durumu ve bakanlık düzeyinde bir toplantı dahil olmak üzere, yakın zamanda atılacak adımları gözden geçirdiler.

“Toplantıda ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışma ve yapıcı bir çözüme ulaşmanın önemi tartışıldı.

“Eş başkanlar duruma tekrarlayarak Helsinki Nihai Anlaşmasına uygun bir barışçıl çözüm üretme sözünü tekrarladılar.

“Ermenistan yetkilileri de AGİT Minsk Grubuna ve kişisel temsilcilerine birlikte çalışmalara devam etme konusundaki istekliliklerini belirttiler.”