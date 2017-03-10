Ağırlığının 90 katı kadar petrol emebilen sünger üretildi

Ersin Arslan / Stockholm, 10 Mart () – Bilim insanları ağırlığının 90 katı kadar petrol emebilen yeni bir sünger malzemesi üretmeyi başardılar.

Yeni üretilen süngerin petrol atıkları ile kazalar sonucu çevreye yayılan petrolün temizlenmesi mücadelesinde yeni bir çığır açacağı belirtiliyor.

ABD Enerji Bakanlığı bünyesinde bilim ve mühendislik araştırmaları yapan Argonne Ulusal Laboratuarı’nda üretilen sünger benzeri malzeme emdiği petrolün preslenmesinden sonra tekrar tekrar kullanılabiliyor.

Araştırmacılar yeni malzemenin üretilmesine mobilya yastıklarından bina yalıtım malzemesine kadar bir çok alanda kullanılan poliüretan ile başladılar. İkinci aşamada araştırmacılar üzerinde bir çok delik ve çatlak olan poliüretan köpüğün yüzeyine ’yağ seven molekülleri’ sıkıca yerleştirmek için yeni bir yüzey kimyası uyguladılar.

Araştırmacılar bir çok deneyden sonra hem suyun yüzeyinden hem de suyun altında petrolü yüksek oranda emebilen, sıkıldıktan sonra tekrar kullanılabilen malzemeyi üretmeyi başardılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yeni üretilen süngerin emme kapasitesi deneyleri