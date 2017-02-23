Afrikalı çiftçiden hayvanlara su yardımı

İstanbul, 23 Şubat () – Afrikalı çiftçi Patrick Kilonzo Mwala, kuraklık yaşayan Kenya’da hayvanlar için su taşıyor.

Çiftçi Patrick Kilonzo Mwala, filler, zebralar, aslanlar ve bufaloların temel su kaynağı olan yerel bir su birikintisinin kuruması üzerine, bölgedeki hayvanlar için birikintiyi yeniden canlandırma çalışmalarına başladı.

Mwala’nın çabalarının bağışlarla finanse edilmeye başlanmasından sonra, Mwala her ziyaretinde su birikintisine 12 bin litre temiz su taşıyor. Haftada dört kez 45 km yol kateden Mwala’nın her ziyareti 326 dolara mal oluyor.

Mwala’nın yaptığı bu çalışma sayısız hayvanın suya erişimini sağlıyor.

Mwala, pek çok hayvanın su ihtiyaçlarını karşılaması için ona bel bağladığını, bölgeye su getirdiği günlerde hayvanların onu su birikintisinin kıyısında beklediklerini söylüyor.

Kenya’da süregelen kuraklık, ülkenin 10 Şubat tarihinde ulusal afet ilan etmesine sebep oldu. Ülkede çalışma yapan Kızıl Haç’ın tahmininne göre 2.7 milyon insanın gıda yardımına ihtiyacı var.

Somali yarımadasında devam eden kuraklık, Afrika kıtasında 12 milyon kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.

(Fotoğraflı)