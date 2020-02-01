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Afrika kökenli Kelvin'in okuduğu 'Andımız' büyük alkış aldı
DIŞ HABERLER 01.02.2020, 14:02
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün ilk ve orta dereceli okullarda karne günüydü. Okullarda Şubat tatiline gidildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Çatalköy İlkokulu’nda karne dağıtımına katıldı.
Törende 5'inci sınıfta okuyan Afrika kökenli Kelvin isimli öğrencinin okuduğu 'Andımız' büyük alkış aldı. Andımızı başından sonuna kadar düzgün bir Türkçe ile okuyan Kelvin büyük beğeni topladı. Görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.
CUMHURBAŞKANI KUTLADI
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da, Kelvin'i kutladı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, gençlere ve çocuklara yatırım yapmaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Gelecekte çok daha güzel, barış içinde, huzur içinde, yemyeşil, tertemiz bir ülkede yaşamalarını istiyoruz. Ama buna hep birlikte yardımcı olmamız lazım” dedi.
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