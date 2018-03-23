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Afrika'dan gelen toz bulutları Girit'te görüş mesafesini sıfıra düşürdü

Io Chokona / Atina, 23 Mart () - Afrika’dan gelen toz bulutları Girit'te görüş mesafesini zaman zaman sıfıra düşürdü. Girit'te tüm adayı kaplayan toz bulutları mavi ve şeffaf gökyüzünü kısa sürede kırmızıya dönüştürdü ve görüş...

Afrika'dan gelen toz bulutları Girit'te görüş mesafesini sıfıra düşürdü

Io Chokona / Atina, 23 Mart () - Afrika’dan gelen toz bulutları Girit'te görüş mesafesini zaman zaman sıfıra düşürdü.
Girit'te tüm adayı kaplayan toz bulutları mavi ve şeffaf gökyüzünü kısa sürede kırmızıya dönüştürdü ve görüş mesafesini bazı bölgelerde sıfıra düşürdü.
Girit Sağlık Müdürlüğü, kalp ve alerji gibi sağlık problemleri olanların sokağa çıkmamaları, rahatsızlık hissettiklerinde sağlık merkezlerine gitmeleri uyarısında bulundu.
Şiddetli lodosun Afrika’dan taşıdığı toz bulutları, uçak seferlerinin ertelenmesine, bazı okulların kapanmasına da neden oldu. Yerel haberlere göre Girit'in çeşitli bölgelerinden en az 25 kişi solunum rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Pnömonoloji Kliniği Müdürü Nikos Tzanakakis, "Böyle bir manzarayla daha önce hiçbir zaman karşılaşmadım. Havada bulunan toz miktarı normalin 10 kat üstünde. Astım, kalp ve alerji problemleri olanlar, küçük çocuklar ve yaşlılar olayın çok belirgin olduğu bu günlerde dikkatli olmaları gerek" uyarısı yaptı.

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