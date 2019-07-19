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Afganistan’da Kabil Üniversitesi yakınında patlama: 6 ölü, 27 yaralı

Afganistan () – Afganistan’ın başkenti Kabil’de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Afganistan haber kanalı TOLOI News’te yer alan habere göre, Afganistan’ın...

Afganistan’da Kabil Üniversitesi yakınında patlama: 6 ölü, 27 yaralı

Afganistan () – Afganistan’ın başkenti Kabil’de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.
Afganistan haber kanalı TOLOI News’te yer alan habere göre, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki ‘Kabil Üniversitesi’ yakınlarında patlama meydana geldi. Yerel saat ile 07.20 civarı, üniversite öğrencilerinin sınava girmek için dışarda beklediği sırada meydana gelen patlamaya, bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcının neden olduğu belirtildi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, patlamada 6 kişi hayatını kaybetti ve en az 27 kişi de yaralandı.

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