Afganistan’da eski kadın gazeteci, silahlı saldırıda öldürüldü

Afganistan’da eski kadın gazeteci kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Afganistan haber kanalı ATN, Afganistan İçişleri Bakanlığı’nın gelişmeyi duyurduğunu aktardı.



Açıklamada, eski gazeteci ve Afganistan Parlamentosu’nun alt kanadında kültür danışmanı olan Mina Mangal’ın yerel saat ile 07:20 civarı başkent Kabil’de bulunan Seyyid Noor olarak da bilinen Karte Naw, Muhammed Şah Meyna bölgesinde öldürüldüğü belirtildi. Habere göre motosikletli saldırganlar, bir programa gitmek üzere araç beklemekte olan olan Mina Mangal’a ard arda ateş ettikten sonra kaçtı. Mina Mangal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.