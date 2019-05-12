Afganistan’da çocuklar mayına bastı: 8 çocuk öldü

Afganistan () – Afganistan’da çocukların oyun oynadığı alanda daha önce toprak altına gizlenmiş bir mayın patladı; 8 çocuk hayatını kaybetti.

Olay dün sabah saatlerinde Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Gazni şehrinde meydana geldi.

Yerel medya, Mukur ilçesi’nde bir yol üzerinde 10 çocuğun oyun oynadığı sırada, çocukların bastığı mayının infilak ettiği sonucu 8 çocuğun hayatını kaybettiğini, 2 çocuğun da yaralandığını duyurdu.

Patlamaya neden olan mayının kimler tarafından yerleştirildiği araştırılıyor.