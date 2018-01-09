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"Afganistan’a yapılan gıda yardımları pazarda satılıyor"

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Ocak () – Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından çocuklar için Afganistan'da bazı devlet kurumlarına gönderilen gıda maddelerinin, Host kentindeki süpermarketlerde...

"Afganistan’a yapılan gıda yardımları pazarda satılıyor"

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Ocak () – Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından çocuklar için Afganistan'da bazı devlet kurumlarına gönderilen gıda maddelerinin, Host kentindeki süpermarketlerde satıldığı ileri sürüldü.
BM kuruluşlarının, kötü beslenme sorunu yaşayan çocuklara dağıtım için Afganistan Halk Sağlığı ve Eğitim bakanlıklarına gıda yardımı ilettiğine dikkat çekilen yerel gazete ve ajansların haberlerine göre, yapılan gıda yardımları çocuklara eşit olarak dağıtılmadığı gibi, gıda paketleri de birçok süpermarkette açık bir şekilde satılıyor.
Pajhwok Afghan haber ajansına konuşan Super Star isimli bir spor kulübünün yönetcisi Shahabuddin, protein bakımından zengin yiyecek öğelerinin kulüp sahipleri tarafından satın alındığını ve sporculara verilmek üzere satıldığını doğruladı.
Shahabuddin, “Aslında gıda, Halk Sağlığı ve Eğitim Bakanlıkları tarafından piyasaya arz edildi. Onları Rs24 için alıp 30 afganiye sporculara satıyoruz. Sporcular bu gıdaları kullanmaya başladı” dedi.
Kulüp üyelerinden Habibur Rahman, protein, yumurta, patates vs. yerine, Kako Industries şirketinin ürettiği yer fıstığı içeren gıdaları tükettiğini söyledi.
Buna ek olarak, Kako ürünleri Khost Şehrindeki mağazaların çoğunda bulunabiliyor; ancak, Dr. Abdul Wahid Niyazi, halkın onlara erişebildiğini sanmadığını belirtti.
Ayrıca hazır kullanım iyileştirici gıdaların yetersiz beslenmeye maruz kalan çocuklar için özel olarak üretildiğini ve yetişkinlerin kullanmasının zararlı olabileceğini belirten Dr. Niyazi, “Bu gıda maddeleri sadece yetersiz beslenmeye maruz kalan çocuklar için hazırlanmıştır. Kentte bulunduklarını sanmıyorum. Ben pazara gidiyorum ama bulamadık” dedi.
Dr. Niyazi, konunun sağlık görevlileri ile bir dizi toplantıda ele alındığını ve tüm katılımcılara, yiyecekleri sadece ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtmaları için talimat verildiğini ekledi.

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