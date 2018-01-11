Afganistan'daki saldırıda altı polis öldü, iki sivil yaralandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak () - Afganistan'da gerçekleşen bir terör saldırısında altı polis hayatını kaybetti.

Terör örgütü Taliban Afganistan'ın Helmend vilayetinde bulunan Neva kentine bir saldırı düzenledi. Çarşamba gecesi gerçekleşen saldırıyla ilgili yerel medyaya konuşan bölge Polis Şefi Amanullah, saldırıda altı polisin öldüğünü ve iki sivilin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı üstlenen Taliban'ın sözcüsü Qari Yousuf Ahmadi, grubun Neva bölgesindeki bir polis merkezine el koyduklarını söyledi.