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Adolf Hitler’in tartışmalı eseri “Kavgam” bir yılda 85 bin sattı

Nazi lideri Adolf Hitler’in tartışmalı eseri “Kavgam- Mein Kampf” 70 yıllık yasağın ardından geçen yıl ilk kez yeniden basılmıştı. “Kavgam” ın Münih Çağdaş Tarih Enstitüsü (IFZ) tarafından 8 Ocak 2016’da...

Adolf Hitler’in tartışmalı eseri “Kavgam” bir yılda 85 bin sattı
Nazi lideri Adolf Hitler’in tartışmalı eseri “Kavgam- Mein Kampf” 70 yıllık yasağın ardından geçen yıl ilk kez yeniden basılmıştı. “Kavgam” ın Münih Çağdaş Tarih Enstitüsü (IFZ) tarafından 8 Ocak 2016’da açıklama ve eleştirilere yer verilerek yeniden basılması, aslında yasağın kalkmasının ardından esere olabilecek ilgiyi azaltmayı hedefliyordu.

Bir yılda 85 bin sattı

İlk baskısında 15 bin adet basılan eser, bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde tükenmişti. Aradan geçen bir yılda 5 baskı yapan Kavgam 85 bin sattı. Ocak ayı sonunda 6. baskının yapılması bekleniyor. N-tv haber kanalına açıklamalarda bulunan Münih Çağdaş Tarih Enstitüsü (IFZ) Müdürü Andreas Wirsching, bu denli yüksek satış rakamlarına ulaşılmasını kimsenin beklemediğini belirterek, Kavgam’a olan ilginin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Adolf Hitler'in tartışmalı eseri Kavgam, eser üzerindeki telif hakkının sona ermesi üzerine 70 yıllık yasağın ardından geçtiğimiz yıl 150 sayfa önsöz, 3 bin 500 dipnot ilavesiyle birlikte 1200 sayfa eklenerek, bin 948 sayfa olarak yeniden yayımlanmıştı. Kitabın ilaveli yeni baskısıyla, Kavgam'ın ideolojik propaganda amaçlı kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyordu.

Hitler'in 1924-1926 yılları arasında otobiyografisini ve fikirlerini kaleme aldığı Kavgam (Mein Kampf) adlı eserinin ilk baskısı Temmuz 1925'te yapılmış, kitap 1944 yılına kadar 12 milyondan fazla basılmıştı.

 

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