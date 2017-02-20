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Adolf Hitlerin kullandığı telefon 243 bin dolara satıldı

  İstanbul, 20 Şubat () – Adolf Hitler’in, İkinci Dünya Savaşı sırasında, orduya emirlerini iletmek için kullandığı telefon ABD’de bir müzayedede 243 bin dolara satıldı. Orijinali siyah renkte olan ancak, kırmızıya...

Adolf Hitlerin kullandığı telefon 243 bin dolara satıldı

  İstanbul, 20 Şubat () – Adolf Hitler’in, İkinci Dünya Savaşı sırasında, orduya emirlerini iletmek için kullandığı telefon ABD’de bir müzayedede 243 bin dolara satıldı.

Orijinali siyah renkte olan ancak, kırmızıya boyanıp, üzerine Adolft Hitler’in baş harflerinin kazındığı telefon 1945 yılında, Hitler’in Berlin sığınağında ele geçirilmişti.

ABD’de bulunan Alexander Tarihi Eser Müzayede Evi’nde, 200 bin ila 300 bin dolar arasında değer biçilen telefon, 100 bin dolardan açık arttırmaya sunuldu.

70 yaşın üstündeki, Siemens marka çevirmeli telefonun üzerinde bir svastika, bir Nazi kartalı ve Adolf Hitler’in isminin baş harfleri kazınmış bulunuyor.

Telefon açık arttırmaya, milyonları ölüme gönderen emirleri vermek için kullanılmış olduğu için, “en çok zarar veren silah’ adıyla dahil oldu. Hitler’in son iki yılındaki emir ve isteklerinin büyükbir kısmını bu telefon üzerinden gerçekleştirmiş olduğu söyleniyor.

Almanya’nın teslim olmasından sonra Rus yetkililer tarafından İngiliz Tuğgeneral Ralph Rayner’a teslim edilen telefon, Rayner’ın oğlu tarafından satışa çıkarıldı.

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