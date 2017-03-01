Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'ya gidiyor

Mümin Karaca / Remchingen, 1 Mart, () - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, perşembe günü Karlsruhe yakınlarındaki 40 bin nüfuslu Gaggenau kasabasında düzenlenecek etkinlikte başkanlık sistemi üzerine bir konuşma yapacak.

16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu öncesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti yurtdışı seçim koordine merkezinin organize ettiği etkinlik için Almanya'ya gidiyor. Bozdağ, Gaggenau kasabasında perşembe saat 19'da düzenlenecek etkinlikte Almanya'daki Türk vatandaşlarına referandum öncesinde başkanlık sistemi anlatacak. Etkinlik, Gaggenau Festhalle'de yapılacak.

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