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Ada’da 'maç yeri' ve 'bayrak talebi' krizi

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () - Kıbrıs'ta Türk ve Rum takımları arasında yarın oynanması planlanan maçın, Güney Kıbrıs'ta bir başka sahaya çekilmesi ve Rumların, KKTC Cumhurbaşkanlığı makam aracında bayrak taşınmaması talebi krize...

Ada’da 'maç yeri' ve 'bayrak talebi' krizi

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () - Kıbrıs'ta Türk ve Rum takımları arasında yarın oynanması planlanan maçın, Güney Kıbrıs'ta bir başka sahaya çekilmesi ve Rumların, KKTC Cumhurbaşkanlığı makam aracında bayrak taşınmaması talebi krize neden oldu

'Barış ve Spor' adlı uluslararası örgüt himayesinde, Mağusa Türk Gücü ile Rum Nea Salamine arasında yapılacak olan maçın yarın 11:30'da ara bölgede bulunan Pile’de oynanması planlanıyordu. 

Rumların, maçı Güney Kıbrıs'ta bir başka sahada oynatacaklarını duyurmaları ve maçı izlemeye gelecek olan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın makam aracının 'bayraksız olması' talebi sonrası, Cumhurbaşkanı Akıncı maçı izlemeye gitmeyeceğini duyurdu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Peace and Sport organizasyon sorumlularının bize ilettiği şekilde, maçın ara bölgede yapılması durumunda katılmaya hazır olacaktır. Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılacak etkinliğe Sayın Cumhurbaşkanımızın bu koşullarda iştiraki ne yazık ki mümkün olamayacaktır" diye yazılı açıklama yaptı.

DİDİER DROGBA DA KATILACAK

Mağusa Türk Gücü ile Rum Nea Salamine maçı arasında oynanacak maçın onur konuğu ise Galatasaraylı eski yıldız Didier Drogba olacak. Etkinliğe Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de katılacak.

Yerel medya, Türk ve Rum takımları arasında oynanacak maçta, hiç bir ülke bayrağının olmayacağını, sadece takımların bayraklarının bulunacağını yazdı.

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