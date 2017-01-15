Acil önlem alınmazsa 100 binden fazla çocuk ölecek

Ersin Arslan / Stockholm, 15 Ocak () – Afrika’da insani krizin en yoğun yaşandığı Nijerya’da on binlerce çocuğun acil önlem alınmazsa ölmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler’in Nijerya’da insani yardım, yardımcı koordinatörü Peter Lundberg durumun aciliyetini sık sık vurguladığı açıklamasında ‘‘Şu anda Nijerya’da yetersiz beslendiği tespit edilen çocuk sayısı 450 bin. Bizim tahminlerimize göre bu çocuklara ulaşamadığımız taktirde bunların yüzde 25’i bu yıl içinde ölecek. En kısa zamanda bu çocuklara ulaşmamız gerekiyor’’ dedi.

Nijerya’da toplam 7 milyon insanın acil yardıma muhtaç olduğunu, geçen yıl Birleşmiş Milletler’in üye ülkelerden 450 milyon dolar talepte bulunduğunu, bunun ancak yarısının sağlanabildiğini belirten Peter Lundberg ‘‘Önceden de şimdi de Kuzey Batı Nijerya’da açlık çekilen, hala ulaşılamayan bölgeler var. Ot ve benzeri şeyleri yiyerek yaşamaya çalışan insanlar var. Birçok insan da kırsal kesimlerden, çok uzun mesafeleri çok uzun sürede yürüyerek daha yerleşik bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Bu da Nijerya içinde 1,8 milyon yerlerinden edilmiş, göç eden kişi yarattı.’’ diye konuştu.

Lundberg islamcı terör örgütü Boko Haram’ın son dönemlerde Nijerya Ordusu tarafından geriletilmiş olmasına karşın ülkenin Kuzey Doğo kesimlerinin hala hem yerli halk, hem de yardım kuruluşları çalışanları için tehlikeli olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.