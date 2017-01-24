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Aborijin bölgesinde 200 bin litrelik petrol sızıntısı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ocak () – Yerel yönetimin iddiasına göre, Kanada’nın Saskatchewan bölgesinden geçen bir petrol hattı Aborijinlerin yaşadığı bölgeye 200 bin litre petrol akıttı. Olay, bölgenin başkenti olan Regina’nın...

Aborijin bölgesinde 200 bin litrelik petrol sızıntısı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ocak () – Yerel yönetimin iddiasına göre, Kanada’nın Saskatchewan bölgesinden geçen bir petrol hattı Aborijinlerin yaşadığı bölgeye 200 bin litre petrol akıttı.

Olay, bölgenin başkenti olan Regina’nın 140 kilometre güneydoğusunda yaşandı.

Bölgeden geçen petrol hattının çalışmasından sorumlu Ekonomi Bakan Yardımcısı Doug McKnight, geçtiğimiz Cuma günü öğleden sonra durumdan haberdar edildiğinde 170 bin litrenin sızmış olduğu ifade edildi.

Kaza, Saskatchewan bölgesinde yaşanan 225 bin litre petrolün sızdığı ve iki şehrin içme suyuna karıştığı büyük kazadan yedi ay sonra gerçekleşti.

Henüz olayın nasıl gerçekleştiği ve hattın hangi petrol şirketine ait olduğu kesinlik kazanmadı.

McKnight, sızıntının yaşandığı hattın hemen yanında bir hatta sahip olan Tundra Enerji Pazarlama Şirketinin temizlik çalışmalarında başı çektiğini söyledi. McKnight “Bölgede oldukça fazla sayıda hat var. Bölgede bir kazı çalışması yapılana kadar hangi borunun sızdırdığını bilmemiz mümkün değil.” dedi.

Temizleme çalışmalarına yardım eden Tundra Enerji Pazarlama Şirketi bir basın açıklaması yayınlayarak, yerel yönetimin bütün seviyeleriyle iş birliği halinde olduklarını ve bölgenin tamamen temizlenmesini kesinleştireceklerini ifade etti.

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