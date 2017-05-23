"ABD’nin saldırısı Suriye Hükümet Ordusuna yönelik değildi”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Mayıs () – Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 18 Mayıs’ta ABD başkanlığındaki koalisyon tarafından yapılan saldırının Suriye Hükümet Ordusuna yönelik olmadığını belirtti.

Ryabkov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Hiçbir şekilde konu Suriye Hükümet Ordusu değildi ancak bu gelişmelere ilişkin değerlendirmemizi hiç etkilemiyor. ABD yine uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Suriye hükümeti resmi talebi olmadan egemen devlete karşı saldırı gerçekleştirdi“ dedi.

18 Mayıs’ta ABD başkanlığındaki terörle mücadele koalisyonunun birliklerinin Suriye’nin Et Tanf kentinin kuzeybatısında bulunan güvenli bölgede faaliyet gösteren hükümet yanlısı olan birliklere yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirilmişti. Koalisyon Karargahından yapılan açıklamada bu birliklerin ABD ve partnerleri için tehdit oluşturduğu savunulmuştu.