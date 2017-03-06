ABD’li psikologlar sosyal medyanın yalnızlığı arttırdığını söylüyor

İstanbul, 6 Mart () – ABD’li psikologlar Twitter, Facebook, İnstagram, Snapchat, Tumblr ve Pinterest gibi web sitelerinin insanlara kendilerini yalnız hissettirdiğini söylüyor.

Pittsburg Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre günlük iki saat sosyal medya kullanımı, kişinin sosyal izolasyon hissetme ihtimalini iki kat arttırıyor. Raporda, başkalarının idealize edilmiş hayatlarına maruz kalmanın kıskançlığa yol açtığı da belirtiliyor.

Araştırmanın raporunun eş yazarları, Pittsburg Üniversitesi Pediatri Profesörü Elizabeth Miller, “Sosyal medya kullanımının mı yoksa yalnızlık hissinin mi önce geldiğini bilmiyoruz. Genç yetişkinler yalnızlık hissedip sosyal medya kullanıyor olabilir, ya da artan sosyal medya kullanımı onlara kendilerini yalnız hissettiriyor olabilir.” dedi.

Raporda, artış gösteren sosyal medya kullanımının, kişinin davetli olmadığı bir partide arkadaşlarını görmesiyle dışlanmışlık hissine de yol açtığı belirtildi.

Araştırma, yaşları 19-32 arasında değişen 2000 kişiyle görüşülerek yapılmış.

Pittsburg Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü Brian Primack, “Bu araştırmaya değer bir konu çünkü akıl sağlığı problemleri ve sosyal izolasyon dünyada bir salgın haline gelmiş durumda. Bizler tabiatı gereği sosyal canlılarız ancak modern yaşam bizi birleştirmek yerine kategorize ediyor. Sosyal medya, hayatımızdaki sosyal boşlukları dolduruyor gibi görünse de yapılan araştırma aranan çözümün sosyal medyada olmadığını gösteriyor.” dedi.