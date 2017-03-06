Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...

ABD’li psikologlar sosyal medyanın yalnızlığı arttırdığını söylüyor

İstanbul, 6 Mart () – ABD’li psikologlar Twitter, Facebook, İnstagram, Snapchat, Tumblr ve Pinterest gibi web sitelerinin insanlara kendilerini yalnız hissettirdiğini söylüyor. Pittsburg Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre...

ABD’li psikologlar sosyal medyanın yalnızlığı arttırdığını söylüyor

İstanbul, 6 Mart () – ABD’li psikologlar Twitter, Facebook, İnstagram, Snapchat, Tumblr ve Pinterest gibi web sitelerinin insanlara kendilerini yalnız hissettirdiğini söylüyor.

Pittsburg Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre günlük iki saat sosyal medya kullanımı, kişinin sosyal izolasyon hissetme ihtimalini iki kat arttırıyor. Raporda, başkalarının idealize edilmiş hayatlarına maruz kalmanın kıskançlığa yol açtığı da belirtiliyor.

Araştırmanın raporunun eş yazarları, Pittsburg Üniversitesi Pediatri Profesörü Elizabeth Miller, “Sosyal medya kullanımının mı yoksa yalnızlık hissinin mi önce geldiğini bilmiyoruz. Genç yetişkinler yalnızlık hissedip sosyal medya kullanıyor olabilir, ya da artan sosyal medya kullanımı onlara kendilerini yalnız hissettiriyor olabilir.” dedi.

Raporda, artış gösteren sosyal medya kullanımının, kişinin davetli olmadığı bir partide arkadaşlarını görmesiyle dışlanmışlık hissine de yol açtığı belirtildi.

Araştırma, yaşları 19-32 arasında değişen 2000 kişiyle görüşülerek yapılmış.

Pittsburg Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü Brian Primack, “Bu araştırmaya değer bir konu çünkü akıl sağlığı problemleri ve sosyal izolasyon dünyada bir salgın haline gelmiş durumda. Bizler tabiatı gereği sosyal canlılarız ancak modern yaşam bizi birleştirmek yerine kategorize ediyor. Sosyal medya, hayatımızdaki sosyal boşlukları dolduruyor gibi görünse de yapılan araştırma aranan çözümün sosyal medyada olmadığını gösteriyor.” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.