AB’den Venezuela’da taraflara acil diyalog çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Venezuela’daki şiddet ortamına dair duyduğu kaygıyı dile getirerek hükümete ve muhalefete acil, yapıcı ve etkili diyalog çağrısı yaptı.

İspanya’nın girişimiyle bugün açıklama yapan AB, "Venezuela halkının, barışçıl gösteri yapma hakkını da içeren temel haklarına saygı gösterilmeli. Bütün tarafların şiddetten kaçınması çok önemlidir." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Datis, şimdilik halkı etkileyeceği için Venezuela'ya yaptırım uygulanmasının engelledi, ancak Bakan "eğer gerek olursa, baskının arttırılacağını” söyledi.

4 Nisan’dan bu yana süren Maduro karşıtı gösterilerde 39 kişi yaşamını yitirmişmiş, yaklaşık 750 kişi yaralanmıştı.

Hükümet, ABD'yi darbeyi kışkırtmakla suçluyor

2015'in sonundaki seçimlerde parlamentonun büyük çoğunluğuna sahip olan ABD destekli sağ muhalefet, "diktatörlük kurmakla" suçladığı Maduro'nun istifa etmesini ve ardından başkanlık seçimlerinin yapılmasını istiyor. Maduro geçtiğimiz günlerde muhalefetin seçim talebinin karşılanacağını ve yasaların emrettiği gibi başkanlık seçiminin 2018’de yapılacağını söylemesine rağmen muhalefet protestoların artarak devam edeceğini duyurmuştu. Başkan Maduro ise başta ABD olmak üzere bazı ülkeleri kendisine karşı darbe teşebbüsünde bulunmakla suçluyor.

Eylemler aralıksız sürüyor

Öte yandan sağ muhalefetin “büyük gösteri” çağrısıyla bugün başkent Karakas sokakları protestocularla doldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Maduro karşıtı göstericiler otoyolları ve tünelleri kapatmaya başladı.