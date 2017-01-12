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ABD’den yeni iddia: Ukrayna da Clinton’u destekledi

ABD başkanlık seçimlerine dış müdahale ile ilgili yeni bir iddia gündemde. Rusya’nın Donald Trump’ın seçilmesine yardım ettiği tartışmalarının ardından, şimdi de Ukrayna’nın Hillary Clinton lehine seçim kampanyasına...

ABD’den yeni iddia: Ukrayna da Clinton’u destekledi
ABD başkanlık seçimlerine dış müdahale ile ilgili yeni bir iddia gündemde. Rusya’nın Donald Trump’ın seçilmesine yardım ettiği tartışmalarının ardından, şimdi de Ukrayna’nın Hillary Clinton lehine seçim kampanyasına müdahale ettiği iddiası gündeme geldi.

ABD’li internet gazetesi Politico, Trump’ın ABD’de seçim kampanyası sırasında eski Sovyet cumhuriyetlerinden yardım alan tek aday olmadığını, Clinton’ın da Kiev tarafından desteklendiğini iddia etti.

Ukrayna yönetiminin, Trump’ın açıklarını ortaya çıkarmak için Clinton’a resmi olarak yardımda bulunduğu öne sürülen haberde, Trump’ın eski danışmanı Paul Manafort’ın, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması sürecinin altyapısını kurduğu ve Ukrayna’nın devrik eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in partisinden 12 milyon dolardan fazla para aldığı iddiasının Kiev tarafından ortaya atıldığı hatırlatıldı.

Haberde, “Ukrayna, Manafart’ın istifasını sağlamaya ve Trump’ın, Ukrayna’nın ‘düşmanı’ olan Rusya ile yakın bağlantıları olduğu söylentilerini yaymaya çalışarak ABD seçim kampanyasına etkide bulunmaya çabaladı. Ancak bu çabalar, Rusya’nın hacker saldırılarına ve Demokrat Parti’nin yayılan elektronik postalarına göre çok daha az etkiliydi” ifadelerinde bulunuldu.

Ukrayna’nın ABD’nin başkanlık seçimlerine müdahale etme çabalarına dair az sayıda delil bulunduğu öne sürülen yazıda, “Diğer yandan Ukrayna, ABD yönetimi ile güçlü ilişkilere sahip. Ancak Kiev yönetimi, Trump sonrasında bunun değişebileceğinden endişe duyuyor” denildi.

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