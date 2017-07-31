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ABD’den Venezuela’ya ekonomik yaptırım

Filiz Yavuz / Madrid, 31 Temmuz () - ABD, Venezuela’ya karşı ekonomik yaptırım kararı aldığını duyurdu. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, geçen hafta Kurucu Meclis seçimlerinin iptal edilmemesi halinde Venezuela’yı ekonomik yaptırımla tehdit...

ABD’den Venezuela’ya ekonomik yaptırım

Filiz Yavuz / Madrid, 31 Temmuz () - ABD, Venezuela’ya karşı ekonomik yaptırım kararı aldığını duyurdu. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, geçen hafta Kurucu Meclis seçimlerinin iptal edilmemesi halinde Venezuela’yı ekonomik yaptırımla tehdit etmişti.

ABD’nin ekonomik yaptırım kararı 30 Temmuz Kurucu Meclis seçimlerinden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun zaferle çıkmasının ardında geldi. ABD, Maduro'yu 'diktatör' olarak tanımlayarak ABD vatandaşlarının ve ABD’li şirketlerin Maduro'yla ticari ilişki kurmasını yasakladı.

Yaptırım kararları şimdilik ABD’nin Venezuela’dan yaptığı petrol ihracatını kapsamıyor.

"Sosyalizmi yıkma planı"

Venezuela’da sağ muhalefeti destekleyen Kosta Rika, Brezilya, Meksika, İspanya, Şili, ABD ise Maduro’yu Kurucu Meclis kararından vazgeçmeye çağırarak yeni meclisi tanımayacaklarını açıkladı. Maduro ise bu ülkeleri ülkedeki sosyalizmi yıkma planının birer parçası olmakla suçluyor.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Kurucu Meclis’in hayata geçirilmesi halinde Venezuela’yı “hızlı ve ekonomik yaptırımla” tehdit etmişti. Yaptırımların ilk adımı olarak da bakan düzeyinde pek çok hükümet görevlisinin ABD’deki malvarlıkları dondurulmuştu.

 

(Fotoğraflı)

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