ABD’den İran’a yeni yaptırımlar

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK () ABD Hazine Bakanlığı, hafta içinde balistik füze denemesi yapan İran'a yönelik yeni yaptırım kararları aldı.

Trump yönetimi, İran'ın yaptığı füze denemesinin ardından, yeni yaptırımları devreye soktu. Donald Trump yönetimi İran ile ilgili, bazıları Çin, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olmak üzere 13 kişiye ve 12 kuruma yeni ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı.