ABD’den Çin’e ‘Pacific Bravo’ ikazı

ABD () – Bloomberg, bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD’nin, İran petrolünü taşıyan bir gemi hakkında Hong Kong’u ikaz ettiğini duyurdu.

Bloomberg'in haberine göre ABD’li yetkili, “Pacific Bravo isimli gemi ile ticaret yapan herhangi biri, ABD yaptırımlarına maruz kalacaktır” dedi. Haberde, ABD’li yetkilinin, geminin Çin’in Kunlun bankasına ait olduğunu söylediği vurgulandı.

Haberde, ABD’nin, İran petrolünü taşıyan ve Asya’nın finans merkezi olan Hong Kong’da durmak isteyebilecek ‘Pacific Bravo’ isimli gemiye dair Çin’i uyararak, gemiye sağlanacak herhangi bir hizmetin ABD yaptırımlarını ihlal edeceğini vurguladığı belirtildi.