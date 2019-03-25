Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği

ABD’deki tarım ürünlerinin yüzde 70’inde 'tarım ilacı kalıntısı' bulundu

Gonca YAĞCI, () - ABD’de üretilen ve satışa sunulan tarım ürünlerinin yüzde 70’inde tarım ilacı artığı bulunduğu ve bu kimyasalların yıkandığında bile ürünlerden arıtılamadığı ortaya çıktı. ‘Pestisid’ adı verilen tarım...

ABD’deki tarım ürünlerinin yüzde 70’inde 'tarım ilacı kalıntısı' bulundu

Gonca YAĞCI, () - ABD’de üretilen ve satışa sunulan tarım ürünlerinin yüzde 70’inde tarım ilacı artığı bulunduğu ve bu kimyasalların yıkandığında bile ürünlerden arıtılamadığı ortaya çıktı.

‘Pestisid’ adı verilen tarım ilacı daha çok böcek öldürücü olarak kullanıyor.

İngiliz Guardian gazetesinin yayınladığı ‘Çevresel Çalışma Grubu’nun ABD Tarım Bakanlığı analiz raporlarına göre, ABD’de üretilen ve satışa çıkarılan tarım ürünlerinin yüzde 70’inde tarım ilacı artıkları bulunuyor. Rapora göre en çok ziraat ilacı artığı çilek, ıspanak ve karalahanada bulunurken en az tarım ilacı artığı avokado, mısır ve ananasta bulunuyor.

Analiz sonuçlarına göre test edilen karalahanaların yüzde 92’sinde iki veya daha fazla ‘pestisid’ kalıntısı tespit edildi

Raporda ‘pestisid’ kimyasalları tespit edilen tarım ürünleri arasında vişne, elma, domates, üzüm ve patates de yer alıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328